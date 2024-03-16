"Ми з’ясували, що у нас є чудовий воротар": "Реал" довіряє Луніну і не поспішатиме з поверненням Куртуа
Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті запевнив, що він не поспішатиме з поверненням голкіпера Тібо Куртуа після травми
Про це повідомляє Madrid Xtra.
Карло Анчелотті високо оцінив гру українського воротаря Андрія Луніна.
"Лунін? Ми з’ясували, що у нас є чудовий воротар. Що стосується Куртуа, то подивимось – він повертається після серйозної травми. Ми почуваємося в безпеці з Луніним і не поспішаємо з [поверненням] Тібо", – сказав головний тренер "Реала".
У серпні 2023 року 31-річний голкіпер Тібо Куртуа отримав травму хрестоподібної звʼязки коліна через яку не зіграв жодного матчу у цьому сезоні. Місце в основі "Реала" виборов українець Андрій Лунін.
Раніше італійський тренер Карло Анчелотті анонсував ймовірне повернення Куртуа на початку квітня.
- Загалом на рахунку 25-річного Андрія Луніна у нинішньому сезоні 23 матчі за "Реал". Українець пропустив 19 голів та у 10 іграх залишив свої ворота недоторканими.
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