На війні загинув батько 17-річного футболіста "Металіста"
У суботу, 15 червня, стало відомо, що на війні загинув Олександр Горенко - батько півзахисника "Металіста" Романа Горенка
Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста".
"Захищаючи Україну, пішов із життя батько гравця "Металіста" Романа Горенка — Олександр. Футбольний клуб "Металіст" висловлює щирі співчуття футболісту та його родині", - йдеться у повідомленні.
Деталі загибелі захисника України Олександра Горенка не розголошуються.
- 17-річний Роман Горенко грає на позиції півзахисника. Є вихованцем харківського футболу.
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