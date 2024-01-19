Німецький топ-клуб "Боруссія" підписав новий контракт з 18-річним українцем

Про це повідомляє офіційний сайт "Боруссії".

Українець Данило Кревсун, який виступає за молодіжну команду дортмундців U-19 підписав новий контракт, який тепер розрахований до літа 2026 року.

Фінансові умови не розголошуються. Відомо, що з наступного сезону 18-річний українець гратиме за "Боруссію" Дортмунд U-23

У цьому сезоні атакувальний півзахисник забив 6 голів та зробив 2 асисти у 18 матчах за німецький клуб.