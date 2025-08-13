Поки "Динамо" не зіграє кваліфікацію ЛЄ, змін не буде: журналіст Циганик про можливість звільнення Шовковського

Про це заявив спортивний журналіст і коментатор Ігор Циганик в ефірі Еспресо.

Він прокоментував матчі "Динамо" з "Пафосом".

"Перше - причини поразки, вони зрозумілі. Сталося все дуже просто. Для того щоб команда була готова до сезону, їй треба готувати цю команду до сезону. Команда, як на мене, просто не готова фізично. Тому що всі чотири тайми вона з "Пафосом" зіграла гірше. Один, найперший тайм, який був у домашньому поєдинку, вони зіграли добре, потім гірше, гірше, гірше і врешті-решт те, що ми побачили вчора, - вже був апофеоз", - сказав журналіст.

Циганик відреагував на бажання тренера "Динамо" купити легіонерів.

"З приводу легіонерів, яких хоче Шовковський. Шовковський може багато що хотіти, але насправді привезти сюди зараз хороших легіонерів дуже і дуже складно, практично нереально. І думати про те, щоб просто заповнити команду якимись незрозумілими легіонерами, - це не зовсім виправдано. Я знаю дуже багато інсайдів, коли легіонери, хороші легіонери, які готові були сюди їхати, - приліт у Київ, і відразу дзвонять батьки, мами, тати, сестри, жінки, діти і кажуть, що ми ніхто нікуди не поїде. Ні гроші їх не цікавлять, нічого", - додав він.

Журналіст зазначив, що ці футболісти не хочуть їхати в країну, де війна.

"Вони не хочуть жити в Києві. "Шахтарю" простіше, все-таки вони базуються у Львові, чи переважно вони живуть там у Львові. У Київ вони приїжджають буквально на кілька днів і виїжджають. Кияни живуть у Києві і домашні поєдинки всі грають у Києві. Це теж дуже складна історія. Запросити зараз легіонерів, те, що Шовковський говорить, мені не дуже подобається. Коли він очолював команду, він розумів, в яких умовах відбувається ситуація. Він очолював уже у воєнний час, правильно ж? Він же не говорив до того: мені треба якийсь легіонер. Він просто хотів стати головним тренером. Він зараз побув півтора року головним тренером, починає розказувати: а ні, виявляється, що нам треба ще якісь інші футболісти, - сказав Циганик.

Він зауважив, що з тими самими футболістами він виграв чемпіонат.

"І ці футболісти, які цінуються достатньо дорого, тому що зараз Забарного продали в ПСЖ і відразу реклама на футболістів київського "Динамо" пішла дуже хороша. Миколенко грає в "Евертоні", реклама хороша. Футболістів можна продавати, їх просто треба готувати. Футболістів треба тренувати", - заявив журналіст.

Циганик прокоментував можливе звільнення Шовковського.

"З приводу того, змінять Шовковського чи не змінять, я сумніваюсь, що Суркіс буде робити якісь дуже такі рвучкі рішення на даному етапі, що він буде зараз змінювати там тренера, шукати якогось нового. Я думаю, що на сьогоднішній момент, до того часу, поки команда не зіграє ще кваліфікацію Ліги Європи, ніяких змін не буде. Є ще шанс пробитися в групу Ліги Європи, і це, безперечно, буде шанс для Шовковського. Але, як на мене, команда нетренована. Йому зараз потрібно щось робити безпосередньо зі своїм тренерським штабом для того, щоб команду підготувати", - підсумував він.