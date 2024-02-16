Рейтинг УЄФА: який вигляд має таблиця коефіцієнтів після матчу "Шахтар" - "Марсель"

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сайт УЄФА.

Донецький "Шахтар", останній представник України в єврокубках, завдяки нічиїй з французьким "Марселем" (2:2) у Лізі Європи, приніс нашій країні 0,2 бала у рейтингу УЄФА.

Загальна кількість балів України виросла до 28,000. Це відповідає 18-му місцю в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Найближчий переслідувач, Сербія, має 27,775 б.

Перед Україною йде Греція - 28,325 б.

Рейтинг коефіцієнтів УЄФА - 16 лютого 2024 року