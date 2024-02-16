Рейтинг УЄФА: який вигляд має таблиця коефіцієнтів після матчу "Шахтар" - "Марсель"
За підсумками єврокубкового тижня Україна набрала 0,2 бала в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сайт УЄФА.
Донецький "Шахтар", останній представник України в єврокубках, завдяки нічиїй з французьким "Марселем" (2:2) у Лізі Європи, приніс нашій країні 0,2 бала у рейтингу УЄФА.
Загальна кількість балів України виросла до 28,000. Це відповідає 18-му місцю в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Найближчий переслідувач, Сербія, має 27,775 б.
Перед Україною йде Греція - 28,325 б.
Рейтинг коефіцієнтів УЄФА - 16 лютого 2024 року
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
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