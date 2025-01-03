Родрі, Кроос, Ямаль і Вінісіус — у символічній збірній 2024 року за версією IFFHS

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оприлюднила символічну чоловічу збірну світу за підсумками 2024 року, повідомляє Sport Pulse.

До складу команди увійшли чотири футболісти "Реала": Дані Карвахаль, Антоніо Рюдігер, Джуд Беллінгем і Вінісіус Жуніор. Також у збірну включено Тоні Крооса, який завершив кар’єру влітку 2024 року після довгої кар’єри в мадридському клубі.

Окрім цього, у символічній збірній представлені три гравці "Манчестер Сіті" — Рубен Діаш, Родрі та Ерлінг Голанд. До списку також потрапили воротар "Астон Вілли" Еміліано Мартінес, захисник мюнхенської "Баварії" Альфонсо Девіс і вінгер "Барселони" Ламін Ямаль.

Склад символічної збірної 2024 року за версією IFFHS:

Воротар: Еміліано Мартінес ("Астон Вілла", Аргентина).

Захисники: Дані Карвахаль ("Реал", Іспанія), Антоніо Рюдігер ("Реал", Німеччина), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті", Португалія), Альфонсо Девіс ("Баварія", Канада).

Півзахисники: Джуд Беллінгем ("Реал", Англія), Родрі ("Манчестер Сіті", Іспанія),

Тоні Кроос ("Реал", Німеччина, завершив кар’єру).

Тоні Кроос ("Реал", Німеччина, завершив кар’єру). Нападники: Ламін Ямаль ("Барселона", Іспанія), Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті",

Норвегія), Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія).

Нагадаємо, що нещодавно було представлено подібну команду за версією FIFA. Єдина відмінність полягала у виборі захисника: замість Альфонсо Девіса до збірної ввійшов Вільям Саліба з лондонського "Арсеналу".

Також зазначимо, що IFFHS визнала Родрі найкращим футболістом 2024 року. Титул найкращого воротаря дістався Еміліано Мартінесу, а український голкіпер "Реала" Андрій Лунін посів шосте місце в цьому рейтингу. Найкращим плеймейкером було названо Джуда Беллінгема. Іспанський тренер Луїс де ла Фуенте отримав нагороду як найкращий наставник національних збірних, а французький арбітр Франсуа Летексьє — як найкращий суддя року.

Довідка:

Родрі (Родріго Ернандес) — іспанський півзахисник, ключовий гравець "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії. Спеціалізується на опорній зоні, відомий високою точністю передач та тактичною грамотністю. У 2024 році визнаний найкращим футболістом року за версією IFFHS. Є важливою ланкою у побудові оборонно-атакуючих зв’язків команди.

Тоні Кроос — німецький півзахисник, який завершив кар’єру у 2024 році. Більшу

частину своєї кар’єри провів у мадридському "Реалі", де п’ять разів вигравав Лігу

чемпіонів. Кроос славився майстерністю довгих передач та контролем м’яча. Він

зробив величезний внесок в успіхи "Реала" та збірної Німеччини, зокрема в перемогу

на Чемпіонаті світу 2014 року.

Ламін Ямаль — іспанський вінгер, висхідна зірка "Барселони". Попри юний

вік, Ямаль уже демонструє високий рівень гри, вражаючи швидкістю, дриблінгом і

холоднокровністю біля воріт. У 2024 році став одним із ключових гравців клубу та

увійшов до символічної збірної IFFHS, підтверджуючи свій великий потенціал.

Вінісіус Жуніор — бразильський нападник, який виступає за мадридський "Реал".

Один із найяскравіших гравців сучасності, відомий своєю швидкістю, технічністю та

вмінням обігрувати суперників. У 2024 році Вінісіус продовжив демонструвати стабільні результати, допомагаючи "Реалу" досягати успіхів на міжнародній арені.