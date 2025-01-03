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Головна Футбол Родрі, Кроос, Ямаль і Вінісіус — у символічній збірній 2024 року за версією IFFHS
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Родрі, Кроос, Ямаль і Вінісіус — у символічній збірній 2024 року за версією IFFHS

Юлія Юліна
3 січня, 2025 п'ятниця
10:10
Футбол

Серед обраних гравців — четверо нинішніх представників мадридського "Реала" та троє футболістів із "Манчестер Сіті"

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Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оприлюднила символічну чоловічу збірну світу за підсумками 2024 року, повідомляє Sport Pulse.

До складу команди увійшли чотири футболісти "Реала": Дані Карвахаль, Антоніо Рюдігер, Джуд Беллінгем і Вінісіус Жуніор. Також у збірну включено Тоні Крооса, який завершив кар’єру влітку 2024 року після довгої кар’єри в мадридському клубі.

Окрім цього, у символічній збірній представлені три гравці "Манчестер Сіті" — Рубен Діаш, Родрі та Ерлінг Голанд. До списку також потрапили воротар "Астон Вілли" Еміліано Мартінес, захисник мюнхенської "Баварії" Альфонсо Девіс і вінгер "Барселони" Ламін Ямаль.

Склад символічної збірної 2024 року за версією IFFHS:

  • Воротар: Еміліано Мартінес ("Астон Вілла", Аргентина).
  • Захисники: Дані Карвахаль ("Реал", Іспанія), Антоніо Рюдігер ("Реал", Німеччина), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті", Португалія), Альфонсо Девіс ("Баварія", Канада).
  • Півзахисники: Джуд Беллінгем ("Реал", Англія), Родрі ("Манчестер Сіті", Іспанія),
    Тоні Кроос ("Реал", Німеччина, завершив кар’єру).
  • Нападники: Ламін Ямаль ("Барселона", Іспанія), Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті",
    Норвегія), Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія).

Нагадаємо, що нещодавно було представлено подібну команду за версією FIFA. Єдина відмінність полягала у виборі захисника: замість Альфонсо Девіса до збірної ввійшов Вільям Саліба з лондонського "Арсеналу".

Також зазначимо, що IFFHS визнала Родрі найкращим футболістом 2024 року. Титул найкращого воротаря дістався Еміліано Мартінесу, а український голкіпер "Реала" Андрій Лунін посів шосте місце в цьому рейтингу. Найкращим плеймейкером було названо Джуда Беллінгема. Іспанський тренер Луїс де ла Фуенте отримав нагороду як найкращий наставник національних збірних, а французький арбітр Франсуа Летексьє — як найкращий суддя року.

Довідка:

Родрі (Родріго Ернандес) — іспанський півзахисник, ключовий гравець "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії. Спеціалізується на опорній зоні, відомий високою точністю передач та тактичною грамотністю. У 2024 році визнаний найкращим футболістом року за версією IFFHS. Є важливою ланкою у побудові оборонно-атакуючих зв’язків команди.

Тоні Кроос — німецький півзахисник, який завершив кар’єру у 2024 році. Більшу
частину своєї кар’єри провів у мадридському "Реалі", де п’ять разів вигравав Лігу
чемпіонів. Кроос славився майстерністю довгих передач та контролем м’яча. Він
зробив величезний внесок в успіхи "Реала" та збірної Німеччини, зокрема в перемогу
на Чемпіонаті світу 2014 року.

Ламін Ямаль — іспанський вінгер, висхідна зірка "Барселони". Попри юний
вік, Ямаль уже демонструє високий рівень гри, вражаючи швидкістю, дриблінгом і
холоднокровністю біля воріт. У 2024 році став одним із ключових гравців клубу та
увійшов до символічної збірної IFFHS, підтверджуючи свій великий потенціал.

Вінісіус Жуніор — бразильський нападник, який виступає за мадридський "Реал".
Один із найяскравіших гравців сучасності, відомий своєю швидкістю, технічністю та
вмінням обігрувати суперників. У 2024 році Вінісіус продовжив демонструвати стабільні результати, допомагаючи "Реалу" досягати успіхів на міжнародній арені.

Теги:
Новини
Суспільство
Спорт
Україна
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