Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Футбол "Самсунспор" - "Динамо": де та коли дивитись матч киян у Лізі конференцій
"Самсунспор" - "Динамо": де та коли дивитись матч киян у Лізі конференцій

Влад Дідусь
23 жовтня, 2025 четвер
09:05
Футбол Олександр Караваєв і Віталій Буяльський, Динамо, УПЛ

У четвер, 23 жовтня, київське "Динамо" зустрінеться з турецьким "Самсунспором" у 2-му турі Ліги конференцій

Про це Еспресо.TV пише з посиланням на FlashScore.

Матч "Самсунспор" - "Динамо" пройде у турецькому Самсуні на стадіоні ім. 19-го травня. Початок о 22:00 за київським часом.

Букмекери вважають українців аутсайдерами, на перемогу "Динамо" дають коефіцієнт 3,85. Можливість нічиї оцінюють у 3,50. Виграш турків найімовірніший - 2,03.

У 1-му турі ЛК "Динамо" поступилось англійському "Крістал Пелесу" (0:2), а "Самсунспор" переміг варшавську "Легію" (1:0).

Ліга конференцій 

2-й тур

23 жовтня

"Самсунспор" (Туреччина) - "Динамо" (Україна)

Самсунспор, Самсунський стадіон ім. 19-го травня

Початок - 22:00

Трансляція - Megogo

Володимир Зеленський
Автор Марія Науменко
20 жовтня, 2025 понедiлок
Зеленський оцінив перспективи завершення війни в Україні найближчим часом
мітинг проти мера Труханова
22 жовтня, 2025 середа
Втрата громадянства як підстава припинення повноважень міського голови та утворення військової адміністрації: аналіз ситуації в Одесі від ОПОРА
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
