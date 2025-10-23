"Самсунспор" - "Динамо": де та коли дивитись матч киян у Лізі конференцій
У четвер, 23 жовтня, київське "Динамо" зустрінеться з турецьким "Самсунспором" у 2-му турі Ліги конференцій
Про це Еспресо.TV пише з посиланням на FlashScore.
Матч "Самсунспор" - "Динамо" пройде у турецькому Самсуні на стадіоні ім. 19-го травня. Початок о 22:00 за київським часом.
Букмекери вважають українців аутсайдерами, на перемогу "Динамо" дають коефіцієнт 3,85. Можливість нічиї оцінюють у 3,50. Виграш турків найімовірніший - 2,03.
У 1-му турі ЛК "Динамо" поступилось англійському "Крістал Пелесу" (0:2), а "Самсунспор" переміг варшавську "Легію" (1:0).
Ліга конференцій
2-й тур
23 жовтня
"Самсунспор" (Туреччина) - "Динамо" (Україна)
Самсунспор, Самсунський стадіон ім. 19-го травня
Початок - 22:00
Трансляція - Megogo
