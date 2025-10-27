"Шахтар" повернув лідерство в УПЛ: який вигляд має таблиця після 10-го туру
Після 10-х матчів донецький "Шахтар" лідирує у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє офіційний сайт Української Премʼєр-ліги.
У 10-му турі УПЛ "Шахтар" впевнено переміг "Кудрівку" (4:0), а "Динамо" розгромило "Кривбас" (4:0). Завдяки цим результатам команди повернулись на вершину турнірної таблиці. У донеччан 21 бал, а в киян - 20.
20 набраних пунктів також має черкаський ЛНЗ. У топ-5 слідом йдуть житомирське "Полісся" (19 очок) і "Кривбас" (19).
На останньому місці перебуває СК "Полтава" з 5 балами, львівський "Рух" - 15-й з 7 очками. У зоні перехідних матчів "Олександрія" (8) і "Епіцентр" (9).
фото: УПЛ
