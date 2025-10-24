УПЛ: результати й розклад матчів 10-го туру

Про це повідомляє Українська Прем'єр-ліга.

Після 9-х матчів новим лідером УПЛ став "Кривбас", який має 19 очок. Слідом йде "Шахтар" (18), "Динамо" (17) та черкаський ЛНЗ (17).

У боротьбі за єврокубки також житомирське "Полісся" (16), харківський "Металіст 1925" (16) і "Колос" з Київщини (14).

Останнє місце у таблиці займає "Полтава", яка поки має лише 4 набраних бали. Трохи краща ситуація у львівського "Руху" та "Епіцентру" з Хмельниччини, у них по 6 очок.

Наживо усі матчі українського чемпіонату показує телеканал УПЛ ТБ, трансляції якого доступні на усіх найбільших OTT-платформах.

Чемпіонат України

10-й тур

24 жовтня

15:30 "Олександрія" - "Епіцентр"

18:00 "Верес" - "Зоря"

25 жовтня

13:00 "Металіст 1925" - ЛНЗ

15:30 "Карпати" - "Рух"

18:00 "Оболонь" - "Полісся"

26 жовтня

13:00 "Полтава" - "Колос"

15:30 "Шахтар" - "Кудрівка"

18:00 "Динамо" - "Кривбас"