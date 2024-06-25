Сина Суркіса візьмуть на збори з основною командою "Динамо", - інсайдер

Про це повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.

Основний воротар киян Георгій Бущан зараз перебуває зі збірною України на Євро-2024. За інформацією джерела, Вʼячеслав Суркіс займе вакантне місце, яке звільнилось у воротах "Динамо", - його візьмуть на літні збори з головною командою.

Минулий сезон 18-річний син Григорія Суркіса провів у складі "Динамо" U-19. В основній команді киян, окрім Бущана, є також два 22-річних голкіпери Руслан Нещерет і Валентин Моргун.