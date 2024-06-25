Сина Суркіса візьмуть на збори з основною командою "Динамо", - інсайдер
Голкіпер "Динамо" U-19 Вʼячеслав Суркіс розпочне літні збори з першою командою київського клубу
Про це повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.
Основний воротар киян Георгій Бущан зараз перебуває зі збірною України на Євро-2024. За інформацією джерела, Вʼячеслав Суркіс займе вакантне місце, яке звільнилось у воротах "Динамо", - його візьмуть на літні збори з головною командою.
Минулий сезон 18-річний син Григорія Суркіса провів у складі "Динамо" U-19. В основній команді киян, окрім Бущана, є також два 22-річних голкіпери Руслан Нещерет і Валентин Моргун.
- У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2024/25 "Динамо" зіграє проти сербського "Партизана".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.44 Купівля 40.44Продаж 40.94
- EUR Купівля 43.36Продаж 44.1
- Актуальне
- Важливе