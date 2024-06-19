"Динамо" отримало першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів
У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2024/25 "Динамо" зіграє проти сербського "Партизана"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За підсумками жеребкування, яке відбулося 19 червня, в суперники київського "Динамо" дістався белградський "Партизан".
Перший матч кияни зіграють на своєму полі 23 або 24 липня, повторний - 30 або 31 липня у столиці Сербії.
Жеребкування ЛЧ-2024/25
2-й кваліфікаційний раунд
Шлях представників ліг
"Лугано" (Швейцарія) - "Фенербахче" (Туреччина)
"Динамо" (Україна) - "Партизан" (Сербія)
Шлях чемпіонів
Група 1
"Лудогорець" (Болгарія) / "Динамо" Батумі (Грузія) - "Динамо" Мінськ (Білорусь) / "Пюнік" (Вірменія)
АПОЕЛ (Кіпр) - "Ордабаси" (Казахстан) / "Петрокуб" (Молдова)
"Ференцварош" (Угорщина) - "Нью-Сейнтс" (Уельс) / "Дечич" (Чорногорія)
ПАОК (Греція) - "Борац" (Боснія і Герцеговина) / "Егнатія" (Албанія)
Група 2
"Буде-Ґлімт" (Норвегія) - РФШ (Латвія) / "Ларн" (Північна Ірландія)
"Мальме" (Швеція) - "Клаксвік" (Фарерські острови) / "Діфферданж" (Люксембург)
"Вікінгур" (Ісландія) / "Шемрок Роверс" (Ірландія) - "Спарта" (Чехія)
"Балкані" (Косово) / "Санта-Колома" (Андорра) - "Мідтьюлланд" (Данія)
Група 3
"Флора" Талінн (Естонія) / "Целє" (Словенія) - "Слован" (Словаччина) / "Струга" (Північна Македонія)
"Паневежис" (Литва) / ХІК (Фінляндія) - "Ягеллонія" (Польща)
"Хамрун Спартанс" (Мальта) / "Лінкольн" (Гібралтар) - "Карабах" (Азербайджан)
"Віртус" (Сан-Марино) / ФКСБ (Румунія) - "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль)
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