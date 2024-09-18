Спочатку весь світ мобілізувався, але останнім часом складається враження, що ми залишилися наодинці з ворогом, - футболіст "Шахтаря" Судаков
Лідер донецького "Шахтаря" Георгій Судаков вважає, що останнім часом рівень підтримки України з боку інших країн знизився
Про це Георгій Судаков сказав в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.
"Спочатку весь світ дійсно мобілізувався, щоб допомогти Україні, але останнім часом все більше складається враження, що ми залишилися наодинці з ворогом. Ми відвойовуємо нашу землю життями наших найкращих людей. Це щоденна боротьба за наше існування, яка триває вже понад два роки", - сказав півзахисник "Шахтаря".
Футболіст збірної України також висловився щодо європейців, які буцімто втомились від війни в Україні.
"Уявіть, що ми відчуваємо, коли над нашими головами літають ракети. Якщо ми програємо сьогодні, завтра іншим європейським країнам, можливо, доведеться захищатися від російської агресії", – заявив Судаков.
- У середу, 18 вересня, донецький "Шахтар" стартує в основному раунді нового сезону Ліги чемпіонів. Суперник - італійська "Болонья".
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