Спочатку весь світ мобілізувався, але останнім часом складається враження, що ми залишилися наодинці з ворогом, - футболіст "Шахтаря" Судаков

Про це Георгій Судаков сказав в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

"Спочатку весь світ дійсно мобілізувався, щоб допомогти Україні, але останнім часом все більше складається враження, що ми залишилися наодинці з ворогом. Ми відвойовуємо нашу землю життями наших найкращих людей. Це щоденна боротьба за наше існування, яка триває вже понад два роки", - сказав півзахисник "Шахтаря".

Футболіст збірної України також висловився щодо європейців, які буцімто втомились від війни в Україні.

"Уявіть, що ми відчуваємо, коли над нашими головами літають ракети. Якщо ми програємо сьогодні, завтра іншим європейським країнам, можливо, доведеться захищатися від російської агресії", – заявив Судаков.