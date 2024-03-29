Трубін у грі з двома пенальті провів 16-й в сезоні "сухий" матч за "Бенфіку"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У п'ятницю, 29 березня, Трубін вийшов у стартовому складі "Бенфіки" у матчі 27-го туру чемпіонату Португалії проти "Шавіша" та допоміг лісабонцям перемогти 1:0. "Бенфіка" впродовж зустрічі не реалізувала два пенальті - схибили Анхель Ді Марія та Артур Кабрал. Переможний гол на 68-й хвилині забив Жуан Невес.

Для українського воротаря ця гра стала 16-ю "сухою" в сезоні. Загалом 22-річний Трубін зіграв за "Бенфіку" 40 матчів у різних турнірах та пропустив 37 голів.

"Бенфіка" набрала 67 очок та захопила лідерство в турнірній таблиці чемпіонату Португалії. Найближчого переслідувача - "Спортинг" - вона випереджає на 2 очка. Проте конкуренти мають два матчі в запасі.

Чемпіонат Португалії

27-й тур

29 березня

"Бенфіка" - "Шавіш" 1:0

Гол: Невес, 68

Нереалізовані пенальті: Ді Марія, 26, Кабрал, 66 (обидва - "Бенфіка")