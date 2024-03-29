Трубін у грі з двома пенальті провів 16-й в сезоні "сухий" матч за "Бенфіку"
Український воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін у 16-му матчі у сезоні не пропустив жодного гола
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У п'ятницю, 29 березня, Трубін вийшов у стартовому складі "Бенфіки" у матчі 27-го туру чемпіонату Португалії проти "Шавіша" та допоміг лісабонцям перемогти 1:0. "Бенфіка" впродовж зустрічі не реалізувала два пенальті - схибили Анхель Ді Марія та Артур Кабрал. Переможний гол на 68-й хвилині забив Жуан Невес.
Для українського воротаря ця гра стала 16-ю "сухою" в сезоні. Загалом 22-річний Трубін зіграв за "Бенфіку" 40 матчів у різних турнірах та пропустив 37 голів.
"Бенфіка" набрала 67 очок та захопила лідерство в турнірній таблиці чемпіонату Португалії. Найближчого переслідувача - "Спортинг" - вона випереджає на 2 очка. Проте конкуренти мають два матчі в запасі.
Чемпіонат Португалії
27-й тур
29 березня
"Бенфіка" - "Шавіш" 1:0
Гол: Невес, 68
Нереалізовані пенальті: Ді Марія, 26, Кабрал, 66 (обидва - "Бенфіка")
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.45
- EUR Купівля 42.08Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе