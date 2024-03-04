Трубін з "Бенфікою" провалили матч із "Порту", українець пропустив 5 м'ячів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

3 лютого "Бенфіка" програла у гостях "Порту" в чемпіонату Португалії з рахунком 0:5. Лісабонці з 61-ї хвилини грали у меншості після вилучення Ніколаса Отаменді.

Трубін пропустив на 20-й, 40-й, 55-й, 75-й та 90-й хвилинах. У воротах українця 5 голів опинилися вперше за час його виступів за клуб з Лісабону. До цього Трубін у "Бенфіці" не пропускав більше 3 голів.

Як Трубін та "Бенфіка" грають у сезоні 2023/24

"Бенфіка" має 58 очок та займає в турнірній таблиці друге місце. Вона на 1 пункт відстає від "Спортинга", який має гру в запасі. "Порту" з 52 балами - третій.

22-річний Анатолій Трубін виступає за "Бенфіку" від серпня 2023 року. У нинішньому сезоні він зіграв за лісабонців 35 матчів, пропустив 34 голи та провів 13 "сухих" ігор.

Чемпіонат Португалії

24 тур

3 березня

"Порту" - "Бенфіка" 5:0

Голи: Галену, 20, 44, Венделл, 55, Пепе, 75, Данні Намасо, 90

Вилучення: Отаменді, 61 ("Бенфіка")