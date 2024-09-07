Україна - Албанія: де та коли дивитись перший матч збірної після Євро-2024
Сьогодні, 7 вересня, збірна України зустрінеться з Албанією у стартовому матчі Ліги націй
У цьогорічному розіграші Ліги націй збірна України зіграє у групі В1 проти Албанії, Грузії та Чехії. Перший поєдинок наші футболісти зіграють сьогодні, 7 вересня, проти албанців.
Матч Україна – Албанія відбудеться у Празі. Поєдинок пройде на стадіоні Epet Arena. Початок о 21:45. А вже 10 вересня, у 2-му турі, українці гратимуть проти чехів.
Букмекери вважають, що наша команда сьогодні є фаворитом. На виграш нашої національної команди дають коефіцієнт 1,80. Нічию оцінюють у 3,65. На перемогу Албанії - 5,0.
Ліга націй
Ліга B. 1-й тур
6 вересня
Україна - Албанія
Прага, стадіон Epet Arena
Початок - 21:45
Трансляція - Megogo, місцеві телеканали Суспільного
Склад збірної України на матчі Ліги націй
27 серпня головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив імена футболістів, яких він викликав на вересневі поєдинки Ліги націй.
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва — "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі — "Динамо"), Тарас Степаненко, Георгій Судаков (обидва — "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія).
Нападники: Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Владислав Ванат ("Динамо").
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