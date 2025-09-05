Україна - Франція: де та коли дивитись стартовий матч збірної у відборі на ЧС-2026

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Українську асоціацію футболу.

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартує у кваліфікації грою проти Франції 5 вересня у польському Вроцлаві. 9 вересня у Баку наша національна збірна зіграє з Азербайджаном. Також суперником України по групі D є Ісландія.

Букмекери вважають, що у матчі проти Франції українці є аутсайдерами, коефіцієнт на перемогу - 8,70. Можливість нічиї оцінюють у 4,70. Шанси французів - 1,41.

Стартовий свисток зустрічі пролунає о 21:45. Пряма трансляція доступна на Megogo.

ЧС-2026

Кваліфікація, 1-й тур

5 вересня

Україна - Франція

Вроцлав, стадіон Tarczynski Arena

Початок - 21:45

Трансляція - Megogo