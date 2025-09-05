Україна - Франція: де та коли дивитись стартовий матч збірної у відборі на ЧС-2026
У пʼятницю, 5 вересня, відбудеться матч збірної України проти Франції у 1-му турі кваліфікаційного раунду ЧС-2026
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Українську асоціацію футболу.
Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартує у кваліфікації грою проти Франції 5 вересня у польському Вроцлаві. 9 вересня у Баку наша національна збірна зіграє з Азербайджаном. Також суперником України по групі D є Ісландія.
Букмекери вважають, що у матчі проти Франції українці є аутсайдерами, коефіцієнт на перемогу - 8,70. Можливість нічиї оцінюють у 4,70. Шанси французів - 1,41.
Стартовий свисток зустрічі пролунає о 21:45. Пряма трансляція доступна на Megogo.
ЧС-2026
Кваліфікація, 1-й тур
5 вересня
Україна - Франція
Вроцлав, стадіон Tarczynski Arena
Початок - 21:45
Трансляція - Megogo
- Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.
