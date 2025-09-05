Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Україна - Франція: де та коли дивитись стартовий матч збірної у відборі на ЧС-2026
Анонс

Україна - Франція: де та коли дивитись стартовий матч збірної у відборі на ЧС-2026

Влад Дідусь
5 вересня, 2025 п'ятниця
07:00
Футбол Збірна України

У пʼятницю, 5 вересня, відбудеться матч збірної України проти Франції у 1-му турі кваліфікаційного раунду ЧС-2026

Зміст

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Українську асоціацію футболу.

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартує у кваліфікації грою проти Франції 5 вересня у польському Вроцлаві. 9 вересня у Баку наша національна збірна зіграє з Азербайджаном. Також суперником України по групі D є Ісландія.

Букмекери вважають, що у матчі проти Франції українці є аутсайдерами, коефіцієнт на перемогу - 8,70. Можливість нічиї оцінюють у 4,70. Шанси французів - 1,41.

Стартовий свисток зустрічі пролунає о 21:45. Пряма трансляція доступна на Megogo.

ЧС-2026

Кваліфікація, 1-й тур

5 вересня

Україна - Франція

Вроцлав, стадіон Tarczynski Arena

Початок - 21:45

Трансляція - Megogo

  • Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.
Новини
Спорт
Збірна України
Сергій Ребров
Чемпіонат світу 2026
Україна школа
Автор Марина Клюєва
4 вересня, 2025 четвер
Це порушує права на освіту та безпеку, - освітня омбудсменка Лещик про скандал, коли учнів у шортах не пускали до школи
3 вересня, 2025 середа
Автор Марина Клюєва
3 вересня, 2025 середа
Підтвердження того, що ЗСУ контратакують на багатьох напрямках, - Згурець про звільнення Новоекономічного та Удачного
Роман Костенко
Автор Оксана Ліховід
3 вересня, 2025 середа
Вбивця Парубія планував отримати гроші за замовлення від спецслужб РФ і втекти за кордон, - Костенко
