Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Футбол УПЛ: результати та розклад матчів 5-го туру чемпіонату України
Анонс

УПЛ: результати та розклад матчів 5-го туру чемпіонату України

Дмитро Марценишин
12 вересня, 2025 п'ятниця
08:42
Футбол Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "

У 5-му турі чемпіонату України з футболу зустрічаються "Оболонь" - "Динамо", "Металіст 1925" - "Шахтар", "Кривбас" - "Полісся", "Карпати" - "Полтава"

Зміст

Про це повідомляє Українська Прем'єр-ліга

Наживо усі матчі українського чемпіонату можна переглянути УПЛ ТБ, який транслюють усі найбільші OTT-платформи. 

Чемпіонат України

5-й тур

12 вересня

15:30 "Олександрія" - "ЛНЗ Черкаси" 

18:00 "Верес" - "Кудрівка" 

13 вересня

13:00 "Рух" - "Епіцентр" 

15:30 "Оболонь" - "Динамо" 

18:00 "Металіст 1925" - "Шахтар" 

14 вересня 

13:00 "Кривбас" - "Полісся"

15:30 "Зоря" - "Колос" 

18:00 "Карпати" - "Полтава" 

Турнірна таблиця УПЛ перед 4-м туром

турнірна таблиця УПЛ. 4 тур

фото: upl.ua

 

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
12 вересня
09:46
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 12 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
09:23
Оновлено
Очільник МЗС Польщі Сікорський прибув до Києва
09:22
Ексклюзив
Людмила Денісова
"Кошти не зникнуть": правозахисниця Денісова про повернення пенсій ВПО з Ощадбанку до ПФУ
09:21
принц Гаррі
Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом, - The Guardian
09:18
OPINION
Трамп зняв санкції з Белавіа
09:10
"Атеш" розвідав ключовий навчальний центр Чорноморського флоту РФ у Севастополі
09:10
сили ППО
Сили ППО уразили 33 із 40 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:02
Оксен Лісовий
"Ми заплатимо трильйонами доларів збитків за тривале онлайн-навчання", – Лісовий
08:37
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами: через влучання по промзоні на околиці Сум є загиблий, на Київщині спрацювала ППО
08:20
Жаїр Болсонару
Експрезидента Бразилії Болсонару засудили до 27 років за підготовку держперевороту
08:20
Ексклюзив
Білорусь солдати
"Маємо тверезо оцінювати ситуацію": у ДПСУ попередили про можливі інформаційні провокації під час навчань РФ і Білорусі
08:20
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті зафіксували 195 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 60 атак росіян
07:47
OPINION
Три кроки для України
07:36
Оновлено
безпілотник, дрон
У Росії заявили про нібито збиття 221 безпілотника над 13 регіонами
07:32
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 890 військових, 40 артсистем і 2 бронемашини
07:03
Квиток в один бік: в Україні дружини військовослужбовців змушені самотужки виховувати дітей з інвалідністю, закон не передбачає звільнення 
06:53
OPINION
Вбивство Кірка відкрило для Дональда Трампа кілька шляхів
06:41
НАТО
НАТО готує оборонні військові заходи у відповідь на вторгнення російських дронів у Польщу, - Bloomberg
06:32
енергетики Рівненщини
В Україні запрацювала найбільша у Східній Європі система накопичення енергії
00:45
Дональд Трамп
Трамп сказав, що вторгнення дронів РФ у повітряний простір Польщі "могло бути помилкою"
2025, четвер
11 вересня
23:49
винищувач Rafale
Франція направить у Польщу три винищувачі Rafale для захисту повітряного простору
22:39
Bring Kids Back UA
"Мав хронічне захворювання, проте належного лікування не отримував": в Україну повернули 17-річного юнака з території РФ
22:06
Марія Захарова
Росія закликала Польщу "задуматись про наслідки" і переглянути рішення про закриття кордонів з Білоруссю
21:39
Оновлено
Володимир Зеленський і Кіт Келлог
Зеленський і Келлог зустрілись у Києві. Про що говорили
21:34
Ексклюзив
Валерій Залужний
Ми не побачили жодних ознак підготовки Залужного до виборів, - голова КВУ Кошель
20:52
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль: Україна має виробляти щомісяця 400 тис. БПЛА, аби конкурувати з РФ
20:22
Албанія
В Албанії вперше в світі представили міністра, створеного ШІ: він відповідатиме за держзакупівлі
20:07
Ексклюзив
тепло
З поміркованим оптимізмом: експерт з енергетики Харченко про новий опалювальний сезон
20:05
Огляд
теракт 11 вересня 2001 року у США
Теракт 11 вересня у США: 24 роки тому 19 терористів перетворили 4 літаки на зброю, а імена жертв встановлюють досі
19:59
Сирський і очільник генштабу Польщі обговорили можливість співпраці в боротьбі з БПЛА
19:58
Ексклюзив
крилата ракета Нептун
Проєкт ERAM: Україна матиме доступ до нових крилатих ракет, - Defense Express
19:58
Володимир Зеленський
Зеленський порівняв "шахеди" у Польщі з "зеленими чоловічками" у Криму
19:15
"Росія набирає сміливості": Каллас вважає, що війна в Україні триватиме принаймні ще 2 роки
19:10
проходження влк
Військові, які тривалий період лікуються за кордоном, зможуть проходити ВЛК дистанційно, - Міноборони
18:16
Тімоті Снайдер
Лауреатом Премії імені Василя Стуса за 2025 рік став Тімоті Снайдер
18:02
Російська дезінформація
"Пропаганда намагається представити Балтію, як загрозу для Росії": ЦПД попередив про фейки РФ
17:57
ФК "Локомотив" Київ відкрив перший в Україні повністю інклюзивний спорткомплекс
17:56
Ексклюзив
Михайло Сцельніков
Є інформація, що злочинець - непростий житель Львова: Цимбалюк про вбивство Андрія Парубія
17:50
польща кордон
Польща стягує до кордонів з Білоруссю і РФ 40 тис. військових на тлі навчань "Захід-2025", - ЗМІ
17:30
Ексклюзив
податок на нерухомість
Українці заборгували 4,5 млрд грн податку на нерухомість: чи можуть їх притягнути до відповідальності
Більше новин
