УПЛ: результати та розклад матчів 5-го туру чемпіонату України
У 5-му турі чемпіонату України з футболу зустрічаються "Оболонь" - "Динамо", "Металіст 1925" - "Шахтар", "Кривбас" - "Полісся", "Карпати" - "Полтава"
Про це повідомляє Українська Прем'єр-ліга.
Наживо усі матчі українського чемпіонату можна переглянути УПЛ ТБ, який транслюють усі найбільші OTT-платформи.
Чемпіонат України
5-й тур
12 вересня
15:30 "Олександрія" - "ЛНЗ Черкаси"
18:00 "Верес" - "Кудрівка"
13 вересня
13:00 "Рух" - "Епіцентр"
15:30 "Оболонь" - "Динамо"
18:00 "Металіст 1925" - "Шахтар"
14 вересня
13:00 "Кривбас" - "Полісся"
15:30 "Зоря" - "Колос"
18:00 "Карпати" - "Полтава"
Турнірна таблиця УПЛ перед 4-м туром
фото: upl.ua
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.55
- EUR Купівля 48.02Продаж 48.73
- Актуальне
- Важливе