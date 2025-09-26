УПЛ: результати та розклад матчів 7-го туру чемпіонату України
У 7-му турі чемпіонату України з футболу "Карпати" грають у Львові з "Динамо", "Рух" приймає "Шахтар", а "Металіст 1925" - "Колос"
Про це повідомляє Українська Прем'єр-ліга.
Усі матчі українського чемпіонату транслює телеканал УПЛ ТБ, який доступний на усіх найбільших OTT-платформах.
Перед 6-м туром турнірну таблицю очолювали три клуби, які набрали по 14 очок - "Динамо", "Шахтар" та "Колос".
Чемпіонат України
7-й тур
26 вересня
18:00 "Кудрівка" - "Епіцентр"
27 вересня
13:00 "Олександрія" - "Полтава"
15:30 "Зоря" - "Оболонь"
18:00 "Карпати" - "Динамо"
28 вересня
13:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Кривбас"
15:30 "Металіст 1925" - "Колос"
18:00 "Рух" - "Шахтар"
29 вересня
18:00 "Верес" - "Полісся"
Турнірна таблиця УПЛ перед 7-м туром
фото: facebook.com/upl.ua.official
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.21 Купівля 41.21Продаж 41.69
- EUR Купівля 48.33Продаж 49.04
- Актуальне
- Важливе