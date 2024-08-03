УПЛ: розклад матчів і трансляцій 1-го туру
У суботу, 3 серпня, стартує новий сезон Української Премʼєр-ліги
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Матчі 1-го туру "Рух" - "Полісся" і "Олександрія" - "Динамо" перенесені через участь футболістів цих команд в Олімпійських іграх у Парижі.
Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV.
Українська Премʼєр-ліга
1-й тур
Субота, 3 серпня
15:30 "Верес" - "Карпати"
18:00 "Кривбас" - "Чорноморець"
Неділя, 4 серпня
13:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Лівий Берег"
15:30 "Оболонь" - "Колос"
15:30 "Ворскла" - "Шахтар"
18:00 "Зоря" - "Інгулець"
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