УПЛ: розклад усіх матчів і трансляцій 3-го туру
У пʼятницю, 16 серпня, стартує 3-й тур Української Премʼєр-ліги 2024/25
Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.
Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV.
Українська Премʼєр-ліга
3-й тур
16 серпня
15:30 "Чорноморець" - "Колос"
18:00 "Ворскла" - "Оболонь"
17 серпня
13:00 "Зоря" - "Олександрія"
15:30 "Полісся" - "Інгулець"
18:00 "Карпати" - "Динамо"
18 серпня
15:30 "Верес" - "Кривбас"
15:30 ЛНЗ - "Рух"
18:00 "Лівий Берег" - "Шахтар"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.47
- EUR Купівля 45.02Продаж 45.71
- Актуальне
- Важливе