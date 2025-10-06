УПЛ: який вигляд має таблиця після розгромної поразки "Шахтаря" проти ЛНЗ
У неділю, 5 жовтня, були зіграні завершальні матчі 8-го туру Української Премʼєр-ліги
Про це повідомляє офіційний сайт Української Премʼєр-ліги.
У 8-му турі УПЛ "Шахтар" зазнав розгромної поразки від ЛНЗ (1:4), "Динамо" не змогло перемогти "Металіст 1925" (1:1). Вдалі матчі провели "Кривбас" і "Полісся", ці команди також наблизились до українських грандів. Криворіжці виграли у "Кудрівки" (3:1), а житомиряни впевнено перемоги СК "Полтаву" (4:0).
"Шахтар" залишається лідером УПЛ з 17 балами, далі йдуть "Динамо" і "Кривбас" з 16 очками, трохи нижче "Полісся" і "Металіст 1925" - по 15 набраних пунктів. ЛНЗ і "Колос" замикають групу лідерів з 14 балами.
Останнє місце з 3 очками посідає "Епіцентр", трохи вище СК "Полтава" (4), "Рух" (6) і "Олександрія" (7).
таблиця УПЛ (2025/2026) після 8-го туру, фото: УПЛ
