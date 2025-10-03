УПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру
У пʼятницю, 3 жовтня, стартує 8-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Українська Прем'єр-ліга.
Усі матчі українського чемпіонату транслює телеканал УПЛ ТБ, який доступний на усіх найбільших OTT-платформах.
Чемпіонат України
8-й тур
3 жовтня
15:30 "Колос" - "Рух"
18:00 "Епіцентр" - "Зоря"
4 жовтня
13:00 "Олександрія" - "Карпати"
15:30 "Оболонь" - "Верес"
18:00 "Полісся" - "Полтава"
5 жовтня
13:00 "Кривбас" - "Кудрівка"
15:30 "Динамо" - "Металіст 1925"
18:00 "Шахтар" - ЛНЗ
