УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед паузою в чемпіонаті України
Після 4-х турів чемпіонату України з футболу "Динамо" йде без втрат та лідирує, "Шахтар" та "Колос" відстають від киян на 2 очка
Про це повідомляє Українська Прем'єр-ліга.
У 4-му турі УПЛ "Динамо" на своєму полі розгромило "Полісся" - 4:1, а "Шахтар" переграв у Львові "Олександрію" - 2:0.
Динамівці набрали 12 балів та продовжують очолювати турніру таблицю. "Шахтар" та "Колос" мають по 10 пунктів, "Кривбас" заробив 9 очок.
Чемпіонат України йде на перерву через паузу на відбіркові матчі чемпіонату світу - 2026. 5-й тур УПЛ стартує 12 вересня.
фото: upl.ua
фото: upl.ua
