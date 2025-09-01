УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед паузою в чемпіонаті України

Про це повідомляє Українська Прем'єр-ліга .

У 4-му турі УПЛ "Динамо" на своєму полі розгромило "Полісся" - 4:1, а "Шахтар" переграв у Львові "Олександрію" - 2:0.

Динамівці набрали 12 балів та продовжують очолювати турніру таблицю. "Шахтар" та "Колос" мають по 10 пунктів, "Кривбас" заробив 9 очок.

Чемпіонат України йде на перерву через паузу на відбіркові матчі чемпіонату світу - 2026. 5-й тур УПЛ стартує 12 вересня.

фото: upl.ua

