УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру
У пʼятницю, 29 серпня, матчами "Полтава" - "Зоря" і "Кудрівка" - "Карпати" стартує 4-й тур Української Премʼєр-ліги
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Трансляції усіх матчів доступні на "УПЛ ТБ".
Українська Прем'єр-ліга
4-й тур
Пʼятниця, 29 серпня
15:30 "Полтава" - "Зоря"
18:00 "Кудрівка" - "Карпати"
Субота, 30 серпня
13:00 "Кривбас" - "Оболонь"
15:30 "Колос" - "Епіцентр"
18:00 "Металіст 1925" - "Рух"
Неділя, 31 серпня
13:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Верес"
15:30 "Динамо" - "Полісся"
18:00 "Шахтар" - "Олександрія"
