УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 20-го туру
Донецький "Шахтар" лідирує в турнірній таблиці УПЛ після 20-го туру
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 20-му турі УПЛ "Шахтар" обіграв "Колос" (3:2) та завдяки перемозі очолив турнірну таблицю чемпіонату України. 40 очок також має і "Кривбас", але у криворіжців 20 зіграних матчів, а в донеччан 18.
Третій йде СК "Дніпро-1", у команди 38 балів і 20 матчів. Київське "Динамо" має 35 пунктів і йде четвертим з трьома матчами у запасі.
Боротьба за 5 місце йде між "Рухом" (33 бали), "Поліссям" (33) та "Ворсклою" (29).
В усіх трьох весняних турах "Шахтар" здобув перемоги. Зокрема, і в матчі проти "Олександрії" (0:0), де команді з Кіровоградщини дали технічну поразку через участь незареєстрованого гравця.
Фото: FlashScore
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