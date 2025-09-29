УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 7-го туру

Про це повідомляє УПЛ .

У 7-му турі Динамо" не змогло здолати у Львові "Карпати - 3:3, а "Колос" поступився у гостях "Металісту 1925" - 0:1. Втратами конкурентів скористався "Шахтар", який переграв на виїзді "Рух" - 4:0. Донеччани набрали 17 очок та одноосібно очолили турнірну таблицю. Кияни з 15 пунктами другі. "Металіст 1925" та "Колос" мають по 14 балів та розташовуються на третій та четвертій позиціях.

фото: facebook.com/upl.ua.official