Забарний допоміг "Борнмуту" знищити "Свонсі" в Кубку Англії
У четвер, 25 січня, "Борнмут" розгромно переміг "Свонсі" у Кубку Англії з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився перемогою "Борнмута" з рахунком 5:0. У ворота "Свонсі" голи оформили Ллойд Келлі, Алекс Скотт, Луїс Сіністерра, Девід Брукс і Домінік Соланке. Цікаво, що всі м'ячі були забиті у першому таймі
Український гравець "Борнмута" Ілля Забарний відіграв увесь матч і отримав оцінку 7,0.
Суперник "Борнмута" в 1/8 фіналу Кубка Англії поки не відомий. Це був перший матч 1/16 фіналу.
Кубок Англії
1/16 фіналу
25 січня
"Борнмут" - "Свонсі" 5:0
Голи: Келлі, 7, Скотт, 10, Сіністерра, 14, Брукс, 35, Соланке, 44
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