Забарний допоміг "Борнмуту" знищити "Свонсі" в Кубку Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився перемогою "Борнмута" з рахунком 5:0. У ворота "Свонсі" голи оформили Ллойд Келлі, Алекс Скотт, Луїс Сіністерра, Девід Брукс і Домінік Соланке. Цікаво, що всі м'ячі були забиті у першому таймі

Український гравець "Борнмута" Ілля Забарний відіграв увесь матч і отримав оцінку 7,0.

Суперник "Борнмута" в 1/8 фіналу Кубка Англії поки не відомий. Це був перший матч 1/16 фіналу.

Кубок Англії

1/16 фіналу

25 січня

"Борнмут" - "Свонсі" 5:0

Голи: Келлі, 7, Скотт, 10, Сіністерра, 14, Брукс, 35, Соланке, 44