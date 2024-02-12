Збірна Бразилії з футболу не змогла вийти на Олімпіаду-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У вирішальному матчі кваліфікаційного турніру Бразилія програла Аргентині з рахунком 0:1. Переможці Олімпіади-2020 набрали 3 очка та посіли у відборі третє місце. На Ігри-2024 від Південної Америки потрапили Парагвай, який набрав 7 очок, та Аргентина, що фінішувала з 5 балами. На останній позиції з 1 очком кваліфікацію завершила Венесуела.

Збірна Бразилії пропустить олімпійський футбольний турнір вперше з 2004 року.

У ньому традиційно беруть участь молодіжні збірні. При цьому кожній з команд дозволяється внести до заявки трьох футболістів, старших за 23 роки.

На Олімпіаді-2024 вперше у змаганнях з футболу виступить збірна України.

Олімпіада-2024

Футбол

Південна Америка. Кваліфікація. Фінальний раунд. 3-й тур

Каракас, Венесуела

11 лютого

Бразилія U23 - Аргентина U23 0:1

Гол: Гондоу, 78