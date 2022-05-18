Футболіст "Шахтаря" близький до трансферу в італійський топ-клуб
Бразильський півзахисник Маркос Антоніо близький до трансферу в італійський "Лаціо"
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
За інформацією джерела, "Лаціо" зацікавлений у трансфері Маркоса Антоніо. Римляни ведуть переговори зі "Шахтарем" щодо переходу гравця.
21-річний Антоніо в нинішньому сезоні провів 28 матчів за "Шахтар". На його рахунку 3 голи та 1 результативна передача. Transfermarkt оцінює хавбека у 8 млн євро.
У 2019 році "гірники" заплатили за Маркоса Антоніо 3 млн євро.
- 6 травня англійський "Вест Гем" цікавиться бразильським футболістом "Шахтаря" Тете.
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