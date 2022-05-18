Футболіст "Шахтаря" близький до трансферу в італійський топ-клуб

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, "Лаціо" зацікавлений у трансфері Маркоса Антоніо. Римляни ведуть переговори зі "Шахтарем" щодо переходу гравця.

21-річний Антоніо в нинішньому сезоні провів 28 матчів за "Шахтар". На його рахунку 3 голи та 1 результативна передача. Transfermarkt оцінює хавбека у 8 млн євро.

У 2019 році "гірники" заплатили за Маркоса Антоніо 3 млн євро.

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