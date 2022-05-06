"Вест Гем" вирішив купити футболіста "Шахтаря" замість Ярмоленка

Про це повідомляє talkSport.

За інформацією джерела, скаути "Вест Гема" вражені грою футболіста "Шахтаря" Тете, який зараз виступає на правах оренди в французькому "Ліоні".

Влітку є ймовірність, що "Шахтар" продасть Тете, адже немає визначеності з майбутнім УПЛ через війну в Україні. Окрім "Вест Гема" 22-річним бразильцем також цікавляться "Лестер", "Саутгемптон" та "Брентфорд".

На рахунку Тете 9 голів і 1 асист у 17 матчах УПЛ. В оренді за "Ліон" вінгер вже оформив 1 забитий м'яч і 2 результативні передачі в 6 поєдинках.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Тете у 20 млн євро.

На позицій Тете у "Вест Гемі" виступає Андрій Ярмоленко. Контракт українця закінчується наприкінці червня і є велика ймовірність, що він покине лондонський клуб.

У листопаді минулого року Тете розповів, що роздумує про прийняття українського громадянства.

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