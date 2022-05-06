"Вест Гем" вирішив купити футболіста "Шахтаря" замість Ярмоленка
Англійський "Вест Гем" цікавиться бразильським футболістом "Шахтаря" Тете
Про це повідомляє talkSport.
За інформацією джерела, скаути "Вест Гема" вражені грою футболіста "Шахтаря" Тете, який зараз виступає на правах оренди в французькому "Ліоні".
Влітку є ймовірність, що "Шахтар" продасть Тете, адже немає визначеності з майбутнім УПЛ через війну в Україні. Окрім "Вест Гема" 22-річним бразильцем також цікавляться "Лестер", "Саутгемптон" та "Брентфорд".
На рахунку Тете 9 голів і 1 асист у 17 матчах УПЛ. В оренді за "Ліон" вінгер вже оформив 1 забитий м'яч і 2 результативні передачі в 6 поєдинках.
Портал Transfermarkt оцінює вартість Тете у 20 млн євро.
На позицій Тете у "Вест Гемі" виступає Андрій Ярмоленко. Контракт українця закінчується наприкінці червня і є велика ймовірність, що він покине лондонський клуб.
- У листопаді минулого року Тете розповів, що роздумує про прийняття українського громадянства.
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