Гарна ідея, - найдорожчий бразильський футболіст "Шахтаря" заговорив про українське громадянство
Бразильський вінгер "Шахтаря" Тете розповів, що роздумує про прийняття українського громадянства
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал "Бомбардир".
Тете вважає, що українське громадянство - це гарна ідея.
"Я думав про це. Це справді гарна ідея, оскільки в УПЛ діє ліміт на легіонерів. Збірна України? Не знаю. Думаю про це, та ще не знаю. Мені не важко було адаптуватися в Україні. Складно не буде, бо яке б я рішення не ухвалив, воно буде правильним, а правильні рішення завжди легко приймати", - сказав бразилець.
Тете перейшов у "Шахтаря" з бразильського "Греміо" у 2019 році за 15 млн євро. Зараз бразилець оцінюється у 20 млн євро - це найбільший показник у донецькому клубі.
На рахунку 21-річного Тете 25 матчів, 9 голів і 2 асисти. Футболіст грав за молодіжні збірні Бразилії, але за основну поки не дебютував.
Футболіст одружений на українці Тетяні.
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