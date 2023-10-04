Футболіст, який провів 51 матч за збірну України, тепер гратиме за аматорів

Про трансфер повідомив офіційний фейсбук "Штурма".

Євген Хачеріді виступатиме за свій новий клуб з Іванкова під 4-м ігровим номером. Жодні фінансові умови не розголошуються.

36-річний Хачереді вже встиг дебютувати за "Штурм". Сьогодні центрбек вийшов в основному складі на матч проти "Пенуела" (2:0). За іванківців також грають голкіпер Сергій Погорілий, форварди Володимир Лисенко, Есеола та півзахисник Євген Морозенко.

Попереднім клубом, за який грав Хачеріді, було брестське "Динамо", яке українець покинув у 2021 році.

На рахунку Євгена Хачеріді 51 матч за збірну України.