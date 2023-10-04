Футболіст, який провів 51 матч за збірну України, тепер гратиме за аматорів
Аматорський футбольний клуб "Штурм" з Іванкова офіційно презентував трансфер центрального захисника Євгена Хачеріді
Про трансфер повідомив офіційний фейсбук "Штурма".
Євген Хачеріді виступатиме за свій новий клуб з Іванкова під 4-м ігровим номером. Жодні фінансові умови не розголошуються.
36-річний Хачереді вже встиг дебютувати за "Штурм". Сьогодні центрбек вийшов в основному складі на матч проти "Пенуела" (2:0). За іванківців також грають голкіпер Сергій Погорілий, форварди Володимир Лисенко, Есеола та півзахисник Євген Морозенко.
Попереднім клубом, за який грав Хачеріді, було брестське "Динамо", яке українець покинув у 2021 році.
На рахунку Євгена Хачеріді 51 матч за збірну України.
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