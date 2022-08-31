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Футболіст збірної України домовився про контракт з лідером чемпіонату Англії, - ЗМІ

31 серпня, 2022 середа
10:41
Спорт Михайло Мудрик (в центрі)

Півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик узгодив умови особистого контракту з лондонським "Арсеналом"

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у twitter

За його інформацією, українець вже узгодив умови особистого контракту з "Арсеналом". Очікується, що угода буде розрахована на п'ять років. Лондонці заплатять "Шахтарю" за хавбека 30 млн євро. 

21-річний Михайло Мудрик дебютував за "Шахтар" у 2018 році. У нинішньому сезоні зіграв за донеччан 2 матчі та віддав 1 результативну передачу. Також виступав у оренді за київський "Арсенал" та чернігівську "Десну". Провів 5 ігор за збірну України. 

За "Арсенал" виступає інший український футболіст - Олександр Зінченко. лондонці після 4-х турів лідирують в чемпіонаті Англії. 

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футбол
Шахтар
Збірна України
Олександр Зінченко
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