Футболіст збірної України домовився про контракт з лідером чемпіонату Англії, - ЗМІ
Півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик узгодив умови особистого контракту з лондонським "Арсеналом"
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у twitter.
За його інформацією, українець вже узгодив умови особистого контракту з "Арсеналом". Очікується, що угода буде розрахована на п'ять років. Лондонці заплатять "Шахтарю" за хавбека 30 млн євро.
21-річний Михайло Мудрик дебютував за "Шахтар" у 2018 році. У нинішньому сезоні зіграв за донеччан 2 матчі та віддав 1 результативну передачу. Також виступав у оренді за київський "Арсенал" та чернігівську "Десну". Провів 5 ігор за збірну України.
За "Арсенал" виступає інший український футболіст - Олександр Зінченко. лондонці після 4-х турів лідирують в чемпіонаті Англії.
- 22 серпня півзахисник збірної України Іван Петряк перейшов з угорського "Фехервара" до "Шахтаря".
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