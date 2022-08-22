Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Український клуб підписав із Петряком контракт на 4 роки. Вінгер вже виступав за "Шахтар" у сезоні 2017/18 та забив 2 голи у 17 матчах. Потім перейшов до угорського "Ференцвароша". Останніх три сезони відіграв за "Фехервар". Також виступав за "Зорю".

На рахунку 28-річного Івана Петряка 5 матчів за збірну України.

5 серпня інший півзахисник збірної України Олександр Зубков перейшов з угорського "Ференцвароша" в донецький "Шахтар".

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