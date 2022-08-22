"Шахтар" оголосив про перехід футболіста збірної України
Півзахисник збірної України Іван Петряк перейшов з угорського "Фехервара" до "Шахтаря"
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Український клуб підписав із Петряком контракт на 4 роки. Вінгер вже виступав за "Шахтар" у сезоні 2017/18 та забив 2 голи у 17 матчах. Потім перейшов до угорського "Ференцвароша". Останніх три сезони відіграв за "Фехервар". Також виступав за "Зорю".
На рахунку 28-річного Івана Петряка 5 матчів за збірну України.
- 5 серпня інший півзахисник збірної України Олександр Зубков перейшов з угорського "Ференцвароша" в донецький "Шахтар".
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