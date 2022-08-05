"Шахтар" оголосив про трансфер футболіста збірної України
Фланговий півзахисник Олександр Зубков перейшов з угорського "Ференцвароша" в донецький "Шахтар"
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Олександр Зубков підписав зі "Шахтарем" контракт до літа 2027 року. Фінансові умови трансферу не повідомляється. Transfermarkt оцінює українця у 1,5 млн євро.
Фланговий півзахисник – вихованець академії "гірників". Від 2019 року виступав за "Ференцварош", де зіграв 110 матчів, забив 19 м’ячів і віддав 23 асисти. Тричі ставав чемпіоном Угорщини. Спершу грав під керівництвом Сергія Реброва, але після відходу українця команду очолив росіянин Станіслав Черчесов.
У нинішньому сезоні 26-річний Олександр Зубков не зіграв жодного матчу під керівництвом Черчесова.
З 2015 року Зубков регулярно виступав за юнацькі й молодіжну збірні України. Дебютував за національну команду у жовтні 2020 року і з того часу провів 21 матч.
- 24 червня вже повідомлялось, що Зубков близький до трансферу в донецький "Шахтар".
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