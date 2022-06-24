"Шахтар" знайшов підсилення перед новим сезоном УПЛ

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"Шахтар" збирається повернути колишнього півзахисника Олександра Зубкова. Перед новим сезоном УПЛ "гірники" шукають для підсилення українців, бо легіонери не прагнуть їхати в Україну.

Циганик також сказав, що не володіє інформацією, але допускає повернення в команду Данила Сікана, Віктора Коваленка та Олександра Пихальонка.

На рахунку 24-річного Олександра Зубкова 3 голи та 8 асистів у 34 матчах сезону. За підсумками сезону, "Ференцарош" переміг у чемпіонаті Угорщини.

Контракт українця з "Ференцварошем" діє до 2024 року

Зубков є вихованцем "Шахтаря".

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