"Шахтар" знайшов підсилення перед новим сезоном УПЛ
Футболіст збірної України Олександр Зубков близький до трансферу в донецький "Шахтар"
Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.
"Шахтар" збирається повернути колишнього півзахисника Олександра Зубкова. Перед новим сезоном УПЛ "гірники" шукають для підсилення українців, бо легіонери не прагнуть їхати в Україну.
Циганик також сказав, що не володіє інформацією, але допускає повернення в команду Данила Сікана, Віктора Коваленка та Олександра Пихальонка.
На рахунку 24-річного Олександра Зубкова 3 голи та 8 асистів у 34 матчах сезону. За підсумками сезону, "Ференцарош" переміг у чемпіонаті Угорщини.
Контракт українця з "Ференцварошем" діє до 2024 року
Зубков є вихованцем "Шахтаря".
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