Футболісти українського клубу майже повним складом вступили до лав ЗСУ
Гравці та тренери футбольного клубу "Прикарпаття" з Івано-Франківська майже у повному складі вступили до лав ЗСУ
Про це повідомляє "Футбол 1".
14 футболістів та тренери "Прикарпаття" з першої ліги склали Присягу на вірність українському народові. Це безпрецедентний випадок від початку повномасштабної російської агресії, коли футбольна команда одностайно прийняла рішення про мобілізацію.
За словами гравця "Прикарпаття" Василя Цюцюри, спочатку у футболістів був певний страх, щоб не виявитися у війську зайвими, але він поступово зникнув.
"Це як взяти у професійну команду футболіста з району: він буде лише заважати. Так само і взяти футболіста до армії, який нічого не вміє. Але коли нам пояснили, що нас будуть готувати поступово, дадуть всі ази, як тримати зброю, як воювати та захищати Україну, ми прийняли таке рішення та вступили до ЗСУ", - сказав Цюцюра.
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