Футбольний клуб "Мілан" надав на відбудову стадіону в Ірпені €150 тис. через UNITED24
Італійський футбольний клуб "Мілан" долучився до відновлення стадіону в Ірпені Київської області, виділивши на це 150 тис. євро
Про це повідомляє у Twitter платформа UNITED24.
"Разом з Андрієм Шевченком запускаємо збір коштів на реконструкцію Ірпінського стадіону. Це наш перший проект у напрямку Rebuild Ukraine, і наш амбасадор уже залучив клуб "Мілан", який виділить 150 000 євро", - йдеться у повідомленні.
Стадіон "Чемпіон" в Ірпені постраждав унаслідок бойових дій у березні під час відбиття російської навали. UNITED24 зазначає, що повна вартість реконструкції стадіону - 600 тис. євро.
Rebuild Ukraine (Відбудова України) - запропонований Єврокомісією механізм координації зусиль із післявоєнного відновлення України.
- У вересні Мінкульт оголосив збір коштів на відновлення Будинку культури Ірпеня - одного з найстарших в Україні.
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