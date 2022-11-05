Про це повідомляє у Twitter платформа UNITED24.

"Разом з Андрієм Шевченком запускаємо збір коштів на реконструкцію Ірпінського стадіону. Це наш перший проект у напрямку Rebuild Ukraine, і наш амбасадор уже залучив клуб "Мілан", який виділить 150 000 євро", - йдеться у повідомленні.

Стадіон "Чемпіон" в Ірпені постраждав унаслідок бойових дій у березні під час відбиття російської навали. UNITED24 зазначає, що повна вартість реконструкції стадіону - 600 тис. євро.

Rebuild Ukraine (Відбудова України) - запропонований Єврокомісією механізм координації зусиль із післявоєнного відновлення України.

У вересні Мінкульт оголосив збір коштів на відновлення Будинку культури Ірпеня - одного з найстарших в Україні.

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