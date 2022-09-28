Про це повідомляє сайт Мінкульта.

Будинок культури Ірпеня побудували в 1954 році, він є першим із подібних закладів на території України, зведених після Другої світової війни.

На початку повномасштабного вторгнення окупанти обстрілами пошкодили фасади, інтер'єри та перекриття будівлі.

На відновлення будівлі необхідно майже 205 млн грн. Стати патроном закладу чи задонатити будь-яку зручну суму на відновлення музею можна на платформі, створеній Мінкультом.

Стіни Будинку культури в Ірпені стали важливими символами кліпу на пісню знаменитого англійського співака Еда Ширана в колаборації з українським гуртом Антитіла. Також тут виступив просто неба видатний литовський піаніст Даріус Мажинтас.

Раніше українцям стала доступною документальна стрічка польського журналіста Міхала Пшедлацького "Залишаючи Ірпінь" про евакуацію мирних жителів, життя у місті зі знищеною інфраструктурою та українських військових і волонтерів.

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