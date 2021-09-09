Ф'юрі назвав ім'я свого наступного суперника після Вайлдера
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що у грудні зустрінеться зі співвітчизником Ділліаном Вайтом
Про це повідомляє BoxingScene.
За словами Тайсона Ф'юрі, після зустрічі з американцем Деонтеєм Валйдером 9 жовтня, він повернеться на ринг у грудні та зустрінеться з Ділліаном Вайтом.
"У мене вже заплановані наступні п'ять поєдинків. Я збираюся знищити Вайлдера, а потім має намір битися в грудні. Я не думаю, що Джошуа стане моїм опонентом в грудні. Тому вперше за багато років я буду битися у Великій Британії на одному зі стадіонів, проти Ділліана Вайта", - сказав Ф'юрі.
Він додав, що поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу з Джошуа може відбутися у березні 2022 року.
"У березні я зустрінуся з Джошуа, можливо, в Саудівській Аравії. Матч-реванш ми можемо провести влітку на "Вемблі". П'ятий мій бій буде проти Дерека Чісори", - розповів Ф'юрі, який володіє титулом чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- Нагадаємо, 9 вересня Тайсон Ф'юрі назвав українця Олександра Усика "розпіареним мішком".
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