Ф'юрі зневажливо висловився про Усика
Британський боксер Тайсон Ф'юрі назвав українця Олександра Усика "розпіареним мішком"
Слова Ф'юрі наводить YouTube-канал BT Sport Boxing.
За його словами, Олександр Усик, британець Ентоні Джошуа та американець Деонтей Вайлдер не здатні скласти йому гідну конкуренцію, оскільки є "розпіареними мішками".
"Ніхто з них мене не переможе. Я часто люблю використовувати слово "мішки", оскільки в порівнянні зі мною вони і є такими. Всі вони просто "розпіарені мішки" - Вайлдер, Джошуа, Усик. Всі вони мішки. І в порівнянні зі мною вони недостатньо гарні", - сказав Ф'юрі, який володіє титулом чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) та 9 жовтня захищатиму його у поєдинку з Вайлдером у Лас-Вегасі (США).
Ентоні Джошуа, який володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), 25 вересня у Лондоні (Велика Британія) зустрінеться з українцем Олександром Усиком.
- Нагадаємо, 7 вересня американський боксер Майкл Хантер заявив, що Олександр Усик переможе Ентоні Джошуа.
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