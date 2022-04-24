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Ф'юрі нокаутував Вайта в бою за титул WBC у надважкій вазі

24 квітня, 2022 неділя
00:59
Спорт Ф’юрі – Вайт

У ніч проти 24 квітня британець Тайсон Ф'юрі нокаутом переміг Ділліана Вайта в бою-захисті титулу WBC у надважкій вазі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Бій за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) між Ф'юрі та Вайтом проходив на лондонському стадіоні "Вемблі".  

У шостому раунді Тайсон Ф'юрі аперкотом нокаутував Ділліана Вайта та захистив титул WBC у надважкій вазі.

Напередодні бою на процедурі зважування Тайсон Ф'юрі показав результат 119,7 кг і виявився важчим за Ділліана Вайта (114,7 кг). 

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Відео
Бокс
результати
Тайсон Ф'юрі
Ділліан Вайт
суперважка вага
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