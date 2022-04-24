Ф'юрі нокаутував Вайта в бою за титул WBC у надважкій вазі

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Бій за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) між Ф'юрі та Вайтом проходив на лондонському стадіоні "Вемблі".



У шостому раунді Тайсон Ф'юрі аперкотом нокаутував Ділліана Вайта та захистив титул WBC у надважкій вазі.



Напередодні бою на процедурі зважування Тайсон Ф'юрі показав результат 119,7 кг і виявився важчим за Ділліана Вайта (114,7 кг).

20 квітня Тайсон Ф’юрі заявив, що бій з Ділліаном Вайтом стане останнім у його кар'єрі.

22 квітня Ф’юрі та Вайт провели офіційну процедуру зважування та влаштували фінальну дуель поглядів.

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