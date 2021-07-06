Ф'юрі заявив, що проведе бій проти чемпіона UFC у надважкій вазі
Британський боксер Тайсон Ф'юрі підтвердив намір зустрітися з чемпіоном UFC у надважкій вазі Френсісом Нганну з Франції
Про це повідомляє talkSPORT.
За словами Тайсона Ф'юрі, щойно він розбереться у рингу з американцем Деонтеєм Вайлдером та британцем Ентоні Джошуа, то зустрінеться з бійцем змішаних єдиноборств Френсісом Нганну, який є чемпіоном UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в надважкій вазі.
"Інший боєць UFC Нік Діас сказав мені, що Нганну не використовує борцівські прийоми, так що ми націлені на бійку в стійці. Я і Нганну в маленьких рукавичках - давайте влаштуємо це. Щойно я розберуся з Вайлдером та Джошуа, я поб'юся з Нганну в октагоні", - пообіцяв Ф'юрі.
Ф'юрі 24 липня у Лас-Вегасі (США) захищатиме титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у поєдинку проти Вайлдера.
Боксери раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця чемпіонський титул.
- Нагадаємо, у квітні Френсіс Нганну прийняв виклик на бій від Тайсона Ф'юрі.
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