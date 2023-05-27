Ф'юрі знову передумав битися з Усиком та кинув виклик Джошуа
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що надіслав проєкт контракту на бій співвітчизнику Ентоні Джошуа
Про це Ф'юрі написав у Instagram.
За словами чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), він пропонує Джошуа зустрітися у вересні 2023 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
"Кілька днів тому я відправив проєкт контракту Ентоні Джошуа на бій у вересні на "Вемблі". Це бій, який хочуть побачити усі, зі мною включно. Ей Джей, даймо світові те, що вони хочуть побачити", – закликав Ф'юрі, який у середні травня відновив розмови про бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Олександра Усика.
Українець володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Наступний поєдинок він має провести 12 серпня проти обов'язкового претендента на титул WBA Даніеля Дюбуа з Великої Британії.
- 17 травня Тайсон Ф’юрі запропонував Олександру Усику провести влітку бій на "Вемблі".
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