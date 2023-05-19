Про це Ф'юрі сказав в інстаграмі.

"Я втомився від всіх цих "він сказав, вона сказала". Чому б нам просто не зробити це? Чому б нам просто не побитися цього літа, мені й тобі, на "Вемблі". За відсоток, про який вже домовилися. Тож ось тобі моя пропозиція — бій на "Вемблі" влітку, ти і я", — сказав Ф'юрі.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Наступний поєдинок українець має провести влітку проти обов'язкового претендента на титул WBA Даніеля Дюбуа з Великої Британії.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).