"Чому б нам просто не побитися цього літа": Ф'юрі зробив конкретну пропозицію Усику
Британець Тайсон Ф’юрі запропонував українцю Олександру Усику провести цього літа бій на "Вемблі"
Про це Ф'юрі сказав в інстаграмі.
"Я втомився від всіх цих "він сказав, вона сказала". Чому б нам просто не зробити це? Чому б нам просто не побитися цього літа, мені й тобі, на "Вемблі". За відсоток, про який вже домовилися. Тож ось тобі моя пропозиція — бій на "Вемблі" влітку, ти і я", — сказав Ф'юрі.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Наступний поєдинок українець має провести влітку проти обов'язкового претендента на титул WBA Даніеля Дюбуа з Великої Британії.
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 14 травня Олександр Усик заявив, що Тайсон Ф'юрі свідомо зірвав переговори про поєдинок, оскільки не мав наміру боксувати з українцем навесні 2023 року.
- 17 травня стало відомо, що WBA готова призначити Деонтея Вайлдера наступним суперником Олександра Усика, якщо Даніель Дюбуа не набере форму після травми.
- Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що Олександр Усик і Тайсон Ф’юрі проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу.
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