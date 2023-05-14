Про це Усик розповів у інтерв'ю vRINGe.com.

"Переговорний процес відбувався так, як завжди. Нічого унікального не було. Питання лише у Тайсоні Ф'юрі. Триматися за пояс WBC і виставляти неприйнятні умови бою для того, щоб їх заздалегідь відхилили, для нього набагато важливіше, ніж вести чесну гру на користь сфери боксу та фанатів, які чекають на цей поєдинок", - сказав Усик.

Водночас він відкинув припущення, що Ф'юрі боїться виходити проти нього на ринг.

"Чого йому боятися? Він професійний спортсмен. І навіть програвши, забере своє. Не секрет, що гонорари прописуються для обох сторін. Якщо хоче потягнути інтригу, то його право, але бігати за ним чи йти на поступки ніхто не буде. Поєдинок рано чи пізно відбудеться. І все вирішиться у рингу", - переконаний Усик.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Наступний поєдинок українець має провести проти обов'язкового претендента на титул WBA Даніеля Дюбуа з Великої Британії.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).