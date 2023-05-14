Усик розповів, чому не вдалося домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона з Ф'юрі
Олександр Усик заявив, що британець Тайсон Ф'юрі свідомо зірвав переговори про поєдинок, оскільки не мав наміру боксувати з українцем навесні 2023 року
Про це Усик розповів у інтерв'ю vRINGe.com.
"Переговорний процес відбувався так, як завжди. Нічого унікального не було. Питання лише у Тайсоні Ф'юрі. Триматися за пояс WBC і виставляти неприйнятні умови бою для того, щоб їх заздалегідь відхилили, для нього набагато важливіше, ніж вести чесну гру на користь сфери боксу та фанатів, які чекають на цей поєдинок", - сказав Усик.
Водночас він відкинув припущення, що Ф'юрі боїться виходити проти нього на ринг.
"Чого йому боятися? Він професійний спортсмен. І навіть програвши, забере своє. Не секрет, що гонорари прописуються для обох сторін. Якщо хоче потягнути інтригу, то його право, але бігати за ним чи йти на поступки ніхто не буде. Поєдинок рано чи пізно відбудеться. І все вирішиться у рингу", - переконаний Усик.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Наступний поєдинок українець має провести проти обов'язкового претендента на титул WBA Даніеля Дюбуа з Великої Британії.
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
-
6 травня стало відомо, що Олександр Усик та Даніель Дюбуа не змогли у відведені терміни домовитися про бій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.32
Купівля 37.32Продаж 37.89
-
EUR
Купівля 40.66Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе