Усик зірвав дедлайн WBA щодо чемпіонського бою
Український боксер Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа не змогли у відведені терміни домовитися про бій за звання чемпіона світу WBA у надважкій вазі
Про це повідомляє BoxingSocial.
Усик та Дюбуа не змогли домовитися про організацію поєдинку до відведеного Всесвітньою боксерської асоціацією терміну - 3 травня. За словами промоутера українського боксера Олександра Красюка, тепер WBA призначить промоутерські торги, переможець яких влаштує бій.
"Ми чекаємо, коли WBA призначить дату проведення промоутерських торгів. Ми робимо все можливе, щоб досягти угоди", – розповів Красюк.
Раніше WBA зобов'язала Усика провести бій проти обов'язкового претендента Дюбуа, з яким українець має зустрітися влітку 2023 року.
Олександр Усик також володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 23 квітня Олександр Усик та Даніель Дюбуа отримали від WBA час до 3 травня, аби домовитися про поєдинок.
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