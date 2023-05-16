WBA погодилася призначити Вайлдера наступним суперником Усика
WBA готова призначити наступним суперником українського боксера Олександра Усика американця Деонтея Вайлдера, якщо британець Даніель Дюбуа не набере форму після травми
Про це повідомляє Big Fight Weekend.
Усик та Дюбуа не змогли у відведені терміни домовитися про поєдинок, тому WBA (Всесвітня боксерська асоціація) призначила на 25 травня промоутерські торги, на яких визначиться організатор бою.
Проте, за інформацією інсайдера Дена Рафала, існує ймовірність, що Даніель Дюбуа не встигне до літа відновитися від травми коліна, яку він отримав у грудні 2022 року в переможному бою за титул "тимчасового" чемпіона WBA проти Кевіна Лерени з ПАР. Хоча WBA задовольнилася медичним звітом команди британця щодо стану його здоров'я, залишається питання, чи може він тренуватися на повну потужність та набрати перед боєм належну форму.
За даними Дена Рафала, на випадок, якщо Даніель Дюбуа відмовиться вийти на ринг, WBA розробила запасний план. Асоціація готова наказати Олександру Усику битися з колишнім чемпіоном WBC (Всесвітньої боксерської ради) Деонтеєм Вайлдером, який займає у рейтингу WBA перше місце.
Важковаговик зі США був чемпіоном світу WBC з 2015 до 2020 року та втратив пояс у трилогії з британцем Тайсоном Ф'юрі.
Усик також володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 16 жовтня 2022 року Деонтей Вайлдер переміг фіна Роберта Геленіуса нокаутом у першому раунді та кинув виклик Олександру Усику.
- 2 квітня Деонтей Вайлдер вийшов на перше місце у рейтингу WBA.
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