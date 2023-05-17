Промоутер заінтригував можливою датою бою Усик - Ф'юрі
Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що Олександр Усик і Тайсон Ф’юрі проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу
Про це повідомляє Pro Box TV.
"Я дійсно вважаю, що будь-які гроші, про які говорять у контексті цього бою, бліднуть у порівнянні з тим, що можна заробити в Саудівській Аравії. Зараз Усик та Ф’юрі чекають кінця року, аби побитися між собою на Близькому Сході, тому що саме там найбільші гроші. Наразі я вважаю, що Тайсон чекатиме цього бою, але з ним все залежить від того, з якої ноги він встане зранку", - сказав Боб Арум.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Наступний поєдинок українець має провести влітку проти обов'язкового претендента на титул WBA Даніеля Дюбуа з Великої Британії.
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 14 травня Олександр Усик заявив, що Тайсон Ф'юрі свідомо зірвав переговори про поєдинок, оскільки не мав наміру боксувати з українцем навесні 2023 року.
- 17 травня стало відомо, що WBA готова призначити Деонтея Вайлдера наступним суперником Олександра Усика, якщо Даніель Дюбуа не набере форму після травми.
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