G7 хоче домовитися про граничну ціну на нафту в грудні, - Reuters
"Група семи" прагне запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС, що забороняють морський імпорт російської сирої нафти
Про це агенції Reuters заявив у середу високопоставлений чиновник G7.
"Мета тут полягає в тому, щоб узгодити терміни, які ЄС уже встановив. Ми хочемо переконатися, що механізм обмеження цін набуде чинності одночасно (із санкціями ЄС, - ред.)", - сказав посадовець, який побажав залишитися неназваним.
Відомо, що G7 хоче, щоб ціна на російську нафту встановлювалася членами картелю покупців на рівні, вищому за російські виробничі витрати. Це б створило для Кремля стимул продовжувати видобуток нафти, але за набагато нижчими за нинішній високий рівень цінами на ринку.
Таким чином, Росія постане перед важким вибором: або погодитися на продаж нафти за нижчими цінами й, відповідно, менший прибуток, або майже повністю перестати її експортувати з огляду на ембарго ЄС на сиру нафту.
У G7 вважають, що Росії буде важко переорієнтувати експорт нафти, оскільки санкції ЄС передбачають заборону на всі фінансові послуги, пов’язані з торгівлею нафтою, зокрема страхування, перестрахування та фінансування вантажів і суден.
- 23 липня Європейський Союз вніс поправки до санкцій проти Росії. Тепер російські державні компанії "Роснефть" і "Газпром" зможуть постачати нафту в треті країни. Зазначається, що обмеження зняли через побоювання, що Китай та Індія купували б нафту через дрібних приватних трейдерів, а торгівля російською нафтою перекочувала б у сірі зони зі слабким страхуванням від аварій і її транспортували старішими суднами.
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